Boğaziçi provokasyonuna A Haber'de sert tepki: Bu iş rektör meselesi olmaktan çıktı!

Son dakika haberi... TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan provokasyonu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Son dakika haberi... TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan provokasyonu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, "Bu iş rektör meselesi olmaktan çıktı!" ifadelerini kullandı. SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş ise "Mesele sadece Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektörü protesto etmekten öte bir yere doğru evrildi!" şeklinde konuştu.