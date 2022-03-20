Analiz – Dünyanın yeni krizi Rusya – Ukrayna savaşı

Pandemi nedeniyle küresel ekonomi ciddi bir yara aldı. Tedarik sıkıntısı, kuraklık, iklim krizi derken zengin ile yoksul arasındaki uçurum daha da arttı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ve batılı devletlerin uygulamaya koyduğu yaptırımlar sonrası toplumlar artık yeni bir krizle baş başa kaldı. Devler savaşında insanlık ölürken, yeni dünya düzeninde eşitsizlik körükleniyor.

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