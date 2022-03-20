20 Mart 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Analiz – Dünyanın yeni krizi Rusya – Ukrayna savaşı
Pandemi nedeniyle küresel ekonomi ciddi bir yara aldı. Tedarik sıkıntısı, kuraklık, iklim krizi derken zengin ile yoksul arasındaki uçurum daha da arttı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ve batılı devletlerin uygulamaya koyduğu yaptırımlar sonrası toplumlar artık yeni bir krizle baş başa kaldı. Devler savaşında insanlık ölürken, yeni dünya düzeninde eşitsizlik körükleniyor.