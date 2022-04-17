Amerikan askerlerinin korkulu rüyası olan yer!

Modern tarihin en kanlı savaşlarından birini yaşayan Vietnam, savaşın getirdiği yeraltı tünelleri sayesinde son yıllarda turistlerin ilgi odağı haline geldi. Vietnamlıların kullandığı Cu Chi Tünelleri'nin uzunluğu 200 kilometreyi buluyor. 25 yılda tamamlanan, tam bir mühendislik harikası olan Cu Chi Tünelleri'nin ilginç hikayesi…