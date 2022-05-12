Almanya’dan PKK’nın başvurusuna ret: PKK terör listesinde kalacak

PKK Almanya'da terör örgütleri listesinden çıkmak için başvuru yaptı. Ancak başvurudan saatler sonra bu talep reddedildi. Almanya İçişleri Bakanlığı, PKK'nın terör örgütleri listesinde kalmaya devam edeceğini duyurdu. Detayları A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı.

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