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Almanya’dan PKK’nın başvurusuna ret: PKK terör listesinde kalacak

A Haber
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Giriş: 12.05.2022 13:31
PKK Almanya'da terör örgütleri listesinden çıkmak için başvuru yaptı. Ancak başvurudan saatler sonra bu talep reddedildi. Almanya İçişleri Bakanlığı, PKK'nın terör örgütleri listesinde kalmaya devam edeceğini duyurdu. Detayları A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı.
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