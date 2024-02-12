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Almanya'da savaş alarmı! Alman Genelkurmay Başkanı: 5 yılda savaşa hazır hale gelmeliyiz

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2024 16:35
Ukrayna'nın Rusya'ya karşı taarruzda başarısız olması Avrupa'da endişeye neden oldu. Savaşın diğer Avrupa ülkelerine de yayılmasından endişe eden Almanya Genelkurmay Başkanı, "Almanya 5 yıl içinde savaşa hazır hale gelmeli" dedi. Ayrıntıları Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.

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