Almanya’da savaş alarmı! Alman Genelkurmay Başkanı: 5 yılda savaşa hazır hale gelmeliyiz

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı taarruzda başarısız olması Avrupa'da endişeye neden oldu. Savaşın diğer Avrupa ülkelerine de yayılmasından endişe eden Almanya Genelkurmay Başkanı, "Almanya 5 yıl içinde savaşa hazır hale gelmeli" dedi. Ayrıntıları Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.