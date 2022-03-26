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Almanya'da marketlerde sıvı yağ tükendi

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Giriş: 26.03.2022 18:49
Koronavirüs salgını ve ardından Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle küresel çapta gıda tedarik zincirinde sorunlar yaşanıyor. Almanya'da temel gıda maddelerinden olan un, marketlerde kısıtlı miktarda bulunabiliyor. Marketlerin yemeklik yağ reyonları da boş. Üstelik alman marketler, büyük zam hazırlığında. Detayları sabah gazetesi muhabiri fatih yılmaz aktardı.
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