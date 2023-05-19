ABD’nin Montana eyaletinde TikTok yasaklandı

ABD'de birçok eyalet yönetimi, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un resmi cihazlarda kullanılmasını yasaklamıştı. Ancak, kritik bir karara imza atan Montana eyaleti, mücadeleyi yeni bir boyuta taşıdı. TikTok'un ağustos ayından itibaren eyalet genelinde yasaklanacağını duyuran Montana yönetimi, uygulamaya genel yasak getiren ilk eyalet oldu.

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