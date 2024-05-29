Eski ABD BM Daimi Temsilcisi Haley Gazze’ye atılan bombaları imzaladı

İsrail'in Gazze’de yaptığı soykırımını destekleyenler de var. ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley Gazze'ye atılan bombalardan birinin üzerine "Bitirin işlerini" yazdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN