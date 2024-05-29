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Beyaz Saray’ın önünde Filistin için topladılar! Washington’da Gazze için ayağa kalktılar

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2024 09:44
Güncelleme:29.05.2024 09:44
Amerika Birleşik Devletleri'nde Filistin'e destek büyüyor. Beyaz Saray'ın önünde bir kez daha kalabalık vardı, "Gazze'ye özgürlük" sloganları yankılandı.
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