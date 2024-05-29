Beyaz Saray’ın önünde Filistin için topladılar! Washington’da Gazze için ayağa kalktılar

Amerika Birleşik Devletleri'nde Filistin'e destek büyüyor. Beyaz Saray'ın önünde bir kez daha kalabalık vardı, "Gazze'ye özgürlük" sloganları yankılandı.

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