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Futbolculardan anlamlı protesto! Şilili futbolcular Gazzeli çocukları unutmadı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 29.05.2024 14:22
A Haber Gazze konusunda çok çarpıcı olan iki görüntü ekranlara getirdi. İlki Şili'deki bir futbol maçından. Futbolcular Gazze'de katledilen çocukları anmak için elleri yanlarında sanki çocuklar varmış gibi sahaya çıkıyorlar ama o anda yanlarında kimse yok. Bir başka görüntü de ise Amerikalı siyasetçi Haley, İsrail askerlerinin yanında. Bombalardan birinin üzerine "Bitirin işlerini" yazıyor. İki görüntü de aynı gün çekildi.
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