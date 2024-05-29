Futbolculardan anlamlı protesto! Şilili futbolcular Gazzeli çocukları unutmadı

A Haber Gazze konusunda çok çarpıcı olan iki görüntü ekranlara getirdi. İlki Şili'deki bir futbol maçından. Futbolcular Gazze'de katledilen çocukları anmak için elleri yanlarında sanki çocuklar varmış gibi sahaya çıkıyorlar ama o anda yanlarında kimse yok. Bir başka görüntü de ise Amerikalı siyasetçi Haley, İsrail askerlerinin yanında. Bombalardan birinin üzerine "Bitirin işlerini" yazıyor. İki görüntü de aynı gün çekildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN