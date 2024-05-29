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Rusya Devlet Başkanı Putin'den Batı'ya Ukrayna üzerinden gözdağı: Neyle oynadıklarının farkında olmalılar!

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 29.05.2024 09:18
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görev süresiyle ilgili, "Teknik açıdan, bana göre, (Ukrayna'da) tek meşru iktidar parlamento ve (Ukrayna Parlamentosu) Rada başkanıdır." dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Ukrayna'ya verilen silahların Rusya'daki hedeflerde de kullanılmasını istemesine de tepki gösteren Putin, "Özellikle Avrupa'daki NATO ülkeleri ve küçük ülkelerdeki temsilciler neyle oynadıklarının farkında olmalıdır. " dedi.
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