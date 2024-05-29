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Gezegen geçidi nedir, nasıl olur? 6 gezegen ne zaman, saat kaçta yan yana gelecek? Türkiye'den görülecek mi?

Yüzyıllar sonra ilk kez Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün, muhteşem bir görsel şölen oluşturmak üzere gökyüzünde eşsiz bir hizalama gerçekleştirecek. Bu eşsiz gezegen geçidi, gökyüzü meraklıları ve astronomi tutkunları arasında büyük bir heyecan yarattı. Gözlemler, bu tarihi olayın ayrıntılarını ve izleme yöntemlerini keşfetmek için sabırsızlanıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024 14:38 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 14:41
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Gezegen geçidi nedir, nasıl olur? 6 gezegen ne zaman, saat kaçta yan yana gelecek? Türkiye’den görülecek mi?

Gökyüzü meraklıları ve astronomi tutkunları için müthiş bir heyecan kapıda: Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün, yüzyıllar sonra ilk kez aynı hizaya gelecekler. Bu olağanüstü gezegen dizilimi, gözlemcilerin yıllarca hatırlayacağı bir gök olayı olarak kayda geçecek. Peki gezegen geçidi nedir, nasıl olur?

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Gezegen geçidi nedir, nasıl olur? 6 gezegen ne zaman, saat kaçta yan yana gelecek? Türkiye’den görülecek mi?

Gezegenlerin Buluşması:

Dünya üzerindeki gökyüzü meraklılarını heyecanlandıran bir gök olayı yaklaşıyor: Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün, yüzyıllar sonra ilk kez aynı hizaya gelecekler.

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Gezegen geçidi nedir, nasıl olur? 6 gezegen ne zaman, saat kaçta yan yana gelecek? Türkiye’den görülecek mi?

Gözlem Zamanı ve Yeri:

Bu nadir gezegen geçişi, 3 Haziran'da Kuzey Yarım Küre'de gün doğumundan hemen önce doğu ufuk çizgisi boyunca gözlemlenebilecek. En net görüleceği yer ise ABD'nin New York Eyaleti olacak ve saat 05.00 - 05.30 arasında izlenebilecek (TSİ: 12.00 - 12.30).

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Gezegen geçidi nedir, nasıl olur? 6 gezegen ne zaman, saat kaçta yan yana gelecek? Türkiye’den görülecek mi?

İzleme Yöntemleri:

Gözlem yapmak isteyenler için çıplak gözle izlenebilecek yerlerde ufuk çizgisinin rahatlıkla görülebildiği bir yer bulmaları yeterli olacak. Ancak, çıplak gözle görünemeyen bölgelerde ise bir teleskop kullanarak izleme yapılabilecek.

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Gezegen geçidi nedir, nasıl olur? 6 gezegen ne zaman, saat kaçta yan yana gelecek? Türkiye’den görülecek mi?

Unutulmaz Manzara:

Gezegenlerin bu benzersiz dizilişi, gökyüzünde unutulmaz bir manzara oluşturacak ve astronomi tutkunları için nadir bir fırsat sunacak.