Gezegen geçidi nedir, nasıl olur? 6 gezegen ne zaman, saat kaçta yan yana gelecek? Türkiye'den görülecek mi?

Yüzyıllar sonra ilk kez Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün, muhteşem bir görsel şölen oluşturmak üzere gökyüzünde eşsiz bir hizalama gerçekleştirecek. Bu eşsiz gezegen geçidi, gökyüzü meraklıları ve astronomi tutkunları arasında büyük bir heyecan yarattı. Gözlemler, bu tarihi olayın ayrıntılarını ve izleme yöntemlerini keşfetmek için sabırsızlanıyor.