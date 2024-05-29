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31 yıldır dinmeyen acı: Solingen faciası! Neonaziler 3’ü çocuk 5 kişiyi diri diri yaktı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 29.05.2024 09:25
Güncelleme:29.05.2024 09:25
29 Mayıs 1993... O gün insanlık tarihine kara leke olarak yazıldı. Neonaziler Solingen'de, aynı aileden 3'ü çocuk 5 Türk'ü hayattan kopardı. Katliamın üzerinden 31 yıl geçti ancak yüreklere düşen ateş hiç sönmedi.
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