31 yıldır dinmeyen acı: Solingen faciası! Neonaziler 3’ü çocuk 5 kişiyi diri diri yaktı

29 Mayıs 1993... O gün insanlık tarihine kara leke olarak yazıldı. Neonaziler Solingen'de, aynı aileden 3'ü çocuk 5 Türk'ü hayattan kopardı. Katliamın üzerinden 31 yıl geçti ancak yüreklere düşen ateş hiç sönmedi.

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