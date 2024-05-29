The Guardian ortaya çıkardı: MOSSAD, savaş suçlarını soruşturan ceza mahkemesini tehdit etti

İngiliz The Guardian Gazetesi, katil İsrail'e yöneltilen savaş suçlarının soruşturulması sürecine dair önemli bir iddiayı ortaya attı. Gazete, İsrail'in dış istihbarat teşkilatı MOSSAD'In eski başkanı Yossi Cohen'in, gizli toplantılarda Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısını tehdit ederek, savaş suçları soruşturmasından vazgeçmesi için baskı yaptığını iddia etti.

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