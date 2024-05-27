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ABD’den tek kelime: Haberdarız! İsrail Refah’ta Filistinlilerin kaldığı çadır kampı vurdu, 40 ölü

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.05.2024 18:15
İsrail, bir kez daha Gazze’de sivilleri katletti. Gece saatlerinde refah kentinde, sivillerin sığındığı bölgeye havadan saldırdı. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu en az 40 Filistinli katledildi. Katar merkezli yayın kuruluşu el cezire, ölen sivillerin yanarak can verdiğini yazdı. ABD ise yalnızca "saldırıdan haberdarız" demekle yetindi. Son gelişmeleri A Haber konuğu olan Gazeteci Mustafa canlı yayında anlattı. Tanyeri açıklamalarında ABD’nin bunu açıklayacak bir durumu olmadığından söz ederken İsrail’in ne ABD’yi ne de uluslararası kamuoyunu dinlemediğine dikkat çekti. İşte Tanyeri’nin açıklamaları…
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