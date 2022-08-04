04 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD’de tartışmalı okul saldırısı tatbikatı! Öğrenciler kan lekeli kıyafetle kurbanı oynadı

ABD’de tartışmalı okul saldırısı tatbikatı! Öğrenciler kan lekeli kıyafetle kurbanı oynadı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.08.2022 12:37
Bireysel silahlanmanın adeta çılgınlık düzeyine ulaştığı ABD'de krizin boyutlarını gözler önüne seren bir olay yaşandı. Bir lisede silahlı saldırı tatbikatı yapan Miami polisi, kurbanları canlandırması için kan lekeli kıyafetler giyen öğrencileri kullandı. Görüntüler ülkede sayısı hızla artan silahlı saldırıların normalleştirildiği tepkilerine yol açtı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ülke karıştı! Bu nasıl tatbikat?
Ülke karıştı! Bu nasıl tatbikat?
Dünya bu olayı konuşuyor! Umut Türk doktorları
Dünya bu olayı konuşuyor! Umut Türk doktorları
Bahçede devasa hazine! Tonlarca altın ve...
Bahçede devasa hazine! Tonlarca altın ve...
İsveç’te PKK yandaşları yine sahnede!
İsveç’te PKK yandaşları yine sahnede!
Ermenistan’a TB2’lerle misilleme
Ermenistan'a TB2'lerle misilleme
Avrupa’da kriz nasıl çözülecek?
Avrupa’da kriz nasıl çözülecek?
Çin Tayvan’ı işgal eder mi?
Çin Tayvan'ı işgal eder mi?
İran’dan ABD’ye ’Tayvan’ tepkisi
İran'dan ABD'ye 'Tayvan' tepkisi
İsrail’de misilleme endişesi
İsrail’de misilleme endişesi
Eski Şansölye ab’nin aracısı mı?
Eski Şansölye ab'nin aracısı mı?
Aşırı sıcaklar nedeniyle 7 bin 116 kişi...
Aşırı sıcaklar nedeniyle 7 bin 116 kişi...
Hassas bir noktadayız! Her an…
"Hassas bir noktadayız! Her an…"
Daha Fazla Video Göster