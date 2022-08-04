ABD’de tartışmalı okul saldırısı tatbikatı! Öğrenciler kan lekeli kıyafetle kurbanı oynadı

Bireysel silahlanmanın adeta çılgınlık düzeyine ulaştığı ABD'de krizin boyutlarını gözler önüne seren bir olay yaşandı. Bir lisede silahlı saldırı tatbikatı yapan Miami polisi, kurbanları canlandırması için kan lekeli kıyafetler giyen öğrencileri kullandı. Görüntüler ülkede sayısı hızla artan silahlı saldırıların normalleştirildiği tepkilerine yol açtı.

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