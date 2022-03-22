ABD'de İslamofobi hortladı! Siyahi kız Müslüman öğrenciye saldıran magandaya haddini bildirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde İslam karşıtlığı ve Müslümanlara yönelik baskılar giderek artarken, sosyal medyada paylaşılan bir video buna büyük bir örnek oldu. ABD'de okulda bir kız Müslüman olan sınıf arkadaşına şiddet uyguladı. Kızın uyguladığı şiddeti görenler gülerek video çekerken, haksızlığa tahammülü olmayan siyahi bir kız olaya müdahale etti.