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ABD'de havada panik anları

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.01.2024 12:39
ABD'nin Miami kentinden havalanan bir kargo uçağında motor arızası yaşandı. Uçağın motorundan havada alevler çıktı.
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