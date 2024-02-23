ABD'de gündem başkanlık seçimi! Son anketlerde Trump yine Biden'ın önüne geçti

Amerika Birleşik Devletleri'nde gündem başkanlık seçimi Anketler Trump bir kez daha Biden'ın önünde gözükürken ABD'deki Müslümanlar, Gazze'de yaşananların ardından Biden'a karşı harekete geçti. Tüm gelişmeleri Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu aktardı.

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