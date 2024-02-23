23 Şubat 2024, Cuma
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ABD'de gündem başkanlık seçimi! Son anketlerde Trump yine Biden'ın önüne geçti
Amerika Birleşik Devletleri'nde gündem başkanlık seçimi Anketler Trump bir kez daha Biden'ın önünde gözükürken ABD'deki Müslümanlar, Gazze'de yaşananların ardından Biden'a karşı harekete geçti. Tüm gelişmeleri Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu aktardı.