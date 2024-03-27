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ABD’de geminin çarptığı köprü yıkıldı: 7 ölü

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2024 11:01
ABD'nin Maryland eyaletindeki iki buçuk kilometrelik köprü, bir yük gemisinin çarpması sonucu yıkıldı. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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