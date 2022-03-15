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ABD’de Asyalı kadına ırkçı saldırı! Onlarca kez yumruk attı

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Giriş: 15.03.2022 13:44
New York'ta 67 yaşındaki Asyalı bir kadın saldırıya uğradı. Saldırgan tarafından 120'den fazla darbe alan kadın ağır yaralandı. Saldırgan Asyalı kadını uzun süre takip etti. Ardından asansörü çağırdığı sırada küfür edip yumruk atmaya başladı. 42 yaşındaki zanlı, nefret suçu ve cinayete teşebbüsten tutuklandı.
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