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ABD ve Çin arasında "Tayvan" gerilimi

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.02.2024 15:45
ABD ile Çin arasında Tayvan gerilimi tırmanıyor. ABD kongresinden bir heyetin Tayvan'a ziyaretine Çin'den sert tepki geldi. Ayrıntıları Çin Televizyon Kanalı Muhabiri Zhao Beibei, A Haber canlı yayınında anlattı.
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ABD ve Çin arasında Tayvan gerilimi
ABD ve Çin arasında "Tayvan" gerilimi
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