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ABD Tahran’a neden yardım etmedi? Dışişleri sözcüsü: lojistik nedenlerle İran’a yardım edemedik

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2024 18:11
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Mıller, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin geçirdiği helikopter kazası sonrası Tahran’ın ABD’den yardım talep ettiğini açıkladı. Ayrıntıları Anadolu Ajansı Amerika haberleri müdürü Can Hasasu anlattı. İşte detaylar…
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