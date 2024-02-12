ABD öncülüğündeki koalisyon Irak'tan kademeli olarak çekilecek

Irak'ın uzun zamandır ısrar ettiği talebinde olumlu bir gelişme yaşandı. Irak ve ABD, koalisyon güçlerinin Irak'tan kademeli çekilmesi konusunda anlaştı. Irak makamlarından konuyla ilgili açıklamalar geldi. Son durumu Türkmeneli TV muhabiri Mustafa Salihi aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN