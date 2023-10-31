ABD Kongresi'nde Gazze'ye destek! "Free Gazze"

Gazze'deki İsrail katliamına tüm dünyadan tepkiler yükseliyor. ABD Kongresi'nde Filistinli Müslümanlara yönelik soykırma "dur" denildi. Görüntülerde protestocuların ellerini kanla boyadığı görülürken, kollarında da "Free Gazze" yani "Özgür Gazze" ifadeleri yer aldı.

ABD'nin Katil İsrail'e desteği yönelik desteğini protesto eden göstericiler, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in de katıldığı Kongre toplantısında, "kanlı" ellerini havaya kaldırdı.

Filistin lehine yazılar da açan göstericiler, ABD'nin İsrail katliamına verdiği desteği protesto etti.