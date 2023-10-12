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ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de

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Giriş: 12.10.2023 11:13
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e indi. Blinken'in, İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesinin ardından Ürdün'e geçeceği bildirildi.
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