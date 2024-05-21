21 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Senato'da 'Gazze kasabı' protestosu! "Sen masum Filistinlilerin katili olarak anılacaksın"

ahaber.com.tr
ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.05.2024 20:29
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kongre'de bakanlığının bütçesi hakkında ifade verdiği sırada Filistin destekçisi katılımcılar tarafından "Gazze kasabı olarak anılacaksın" sözleriyle protesto edildi. Blinken, konuşmasına başladığı sırada salonda bulunan bir katılımcı elinde Filistin bayrağı ile ayağa kalkarak, "İsrail tarafından öldürülen Hind Receb 6 yaşındaydı. Blinken, sen Gazze kasabı olarak anılacaksın. Sen masum Filistinlilerin katili olarak anılacaksın." diye bağırdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Blinken’a Senato’da ’Gazze kasabı’ protestosu!
Blinken'a Senato'da 'Gazze kasabı' protestosu!
Gazze kasabı tutuklanacak mı?
Gazze kasabı tutuklanacak mı?
ABD Tahran’a neden yardım etmedi?
ABD Tahran’a neden yardım etmedi?
Putin cenaze törenine katılacak mı?
Putin cenaze törenine katılacak mı?
Reisi’nin yüzüğü enkazda bulundu
Reisi’nin yüzüğü enkazda bulundu
10 yıl önce esir düşen 387 kişi kurtarıldı
10 yıl önce esir düşen 387 kişi kurtarıldı
Londra-Singapur uçağında dehşet!
Londra-Singapur uçağında dehşet!
İran’da yas günü!
İran'da yas günü!
Biden’dan Netanyahu’nun yakalama kararına ret!
Biden'dan Netanyahu'nun yakalama kararına ret!
UCM’den Netanyahu için tutuklama talebi!
UCM'den Netanyahu için tutuklama talebi!
Reisi için Tahran’da matem töreni!
Reisi için Tahran'da matem töreni!
Dünya A Haber’in canlı yayınını konuşuyor
Dünya A Haber’in canlı yayınını konuşuyor
Daha Fazla Video Göster