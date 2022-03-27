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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: Rejim değişikliğini desteklemiyoruz

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Giriş: 27.03.2022 12:06
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Arap zirvesine katılmak üzere İsrail'e gitti. Burada İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile bir basın toplantısı düzenleyen Blinken'a, ABD BNaşkanı Biden'ın geçtiğimiz gün Putin için "bu adam iktidarda kalmamalı" sözleri soruldu. ABD'li Bakan Washington yönetiminin Rusya'da veya başka bir yerde rejim değişikliği stratejisi olmadığını söyledi
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