13 Nisan 2024, Cumartesi
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ABD Başkanı Joe Biden’den İran’a “Yapmayın” çağrısı!
Son dakika haberleri... Güney Lübnan'dan İsrail'e 50'den fazla roket fırlatıldığı belirtildi. İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada ise, füze saldırılarının engellendiği ifade edildi. Saldırı sonrası ABD Başkanı Joe Biden topa girdi. İsrail'in savunulmasına kendimizi adadık diyen Biden, "Yapmayın" çıkışında bulundu.