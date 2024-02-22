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ABD Başkanı Joe Biden, Putin’e ağır küfretti

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.02.2024 16:14
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ağır bir küfretti. Kremlin'den küfre tepki gecikmedi. "Biden'ın söylemleri utanç vericidir. Hollywood kovboyu gibi davranıyor" açıklaması yapıldı.
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