AB liderlerinin Putin’le tahıl ihracatı trafiği! Putin’den AB liderlerine yaptırım şartı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü. Gündemde Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl gemileri vardı. Putin, Ukrayna limanlarında kalan tahılların düzgün bir şekilde ihraç edilmesi için yardım etmeye hazır olduğunu söyledi. Detayları Moskova'dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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