12 Mart 2022, Cumartesi
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AB liderlerinin Paris zirvesi bitti! Ukrayna’nın üyeliğine yeşil ışık, Rusya’ya yaptırım paketi
Fransa'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığı kapsamında gayri resmi AB liderler zirvesi, ikinci gün oturumlarının ardından sona erdi. Oturumda Ukrayna'ya verilecek destek iki katına çıkarılarak 1 milyar Euro olarak belirlendi. Rusya'ya yeni yaptırımlar da masadaydı.