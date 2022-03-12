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AB liderlerinin Paris zirvesi bitti! Ukrayna’nın üyeliğine yeşil ışık, Rusya’ya yaptırım paketi

A Haber
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Giriş: 12.03.2022 10:45
Fransa'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığı kapsamında gayri resmi AB liderler zirvesi, ikinci gün oturumlarının ardından sona erdi. Oturumda Ukrayna'ya verilecek destek iki katına çıkarılarak 1 milyar Euro olarak belirlendi. Rusya'ya yeni yaptırımlar da masadaydı.
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