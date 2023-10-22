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A Haber Sderot'ta sıcak noktada! Katliama rağmen müzikle kutlama yaptılar

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Giriş: 22.10.2023 20:06
Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediğin Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından "güçlü ordu" ve "güçlü istihbarat" konusunda iddia ettiği itibarı kaybeden İsrail, namluyu Gazze'deki sivillere yöneltti. Katil İsrail yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de katliama devam ediyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Sderot’ta canlı yayında yaşanan insanlık acısını anları saniye saniye aktardı. İşte İsrail güçleri ve fanatik Yahudilerin müzik eşliğinde eğlendiği skandal dakikalar...
Katliama rağmen müzikle kutlama yaptılar
Katliama rağmen müzikle kutlama yaptılar
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