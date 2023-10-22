A Haber Sderot'ta sıcak noktada! Katliama rağmen müzikle kutlama yaptılar

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediğin Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından "güçlü ordu" ve "güçlü istihbarat" konusunda iddia ettiği itibarı kaybeden İsrail, namluyu Gazze'deki sivillere yöneltti. Katil İsrail yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de katliama devam ediyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Sderot’ta canlı yayında yaşanan insanlık acısını anları saniye saniye aktardı. İşte İsrail güçleri ve fanatik Yahudilerin müzik eşliğinde eğlendiği skandal dakikalar...