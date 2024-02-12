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A Haber Refah sınırında! İsrail Refah’a karadan mı saldıracak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2024 18:23
Gazze Şeridi'nde gözler Mısır Sınırındaki Refah kentine çevrilmiş durumda. İsrail güvenli bölge dediği ve kara saldırısı sinyali verdiği kente havadan saldırdı. Bölgede durum çok ciddi, saldırılarda onlarca can kaybı var. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman İlhan Tanrıöver Refah sınırından son durumu aktardı.
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