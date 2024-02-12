A Haber Refah sınırında! İsrail Refah’a karadan mı saldıracak?

Gazze Şeridi'nde gözler Mısır Sınırındaki Refah kentine çevrilmiş durumda. İsrail güvenli bölge dediği ve kara saldırısı sinyali verdiği kente havadan saldırdı. Bölgede durum çok ciddi, saldırılarda onlarca can kaybı var. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman İlhan Tanrıöver Refah sınırından son durumu aktardı.

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