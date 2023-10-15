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A Haber Gazze sınırında

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Giriş: 15.10.2023 13:18
İsrail-Gazze arasındaki gerginlik 9. gününde de devam ediyor. İsrail'in sınıra 300 bin asker yığdığı Gazze'de kara harekatının her an başlaması bekleniyor. İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava, deniz ve karadan "koordineli" saldırı hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. Harekatın günlerdir başlamamasının sebebi belli oldu.
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