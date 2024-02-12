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A Haber çiftçi isyanının merkezinde! İtalya’da binlerce çiftçi başkent Roma’da eylem yapıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2024 18:49
İtalya'da bir süredir Avrupa birliğinin tarım politikalarını, artan maliyetleri ve sektördeki desteklerin kesilmesini protesto eden çiftçiler sokakları terk etmiyor. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı da protestoların gerçekleştiği bölgede.
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