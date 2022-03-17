17 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları A Haber canlı yayınında siren sesleri! Hava saldırısı alarmı | İşte Kiev'de son durum

A Haber canlı yayınında siren sesleri! Hava saldırısı alarmı | İşte Kiev'de son durum

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.03.2022 12:18
Son dakika Ukrayna haberi... Rus saldırıları Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezine yoğunlaştı. Kiev’de sirenler çalıyor. Hava saldırısı alarmı verildi. Günlerdir cephe hattında haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, son gelişmeleri aktardı. Kavasoğlu, "Bir kez daha siz de duyuyorsunuz ki Kiev sokaklarında hava saldırısı alarmı verildi an itibariyle üçüncü kez çalıyor artık hava saldırısı uyarıları." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti il başkanlarıyla buluşma
AK Parti il başkanlarıyla buluşma
Harkiv’de bombala pazara isabet etti 3 ölü
Harkiv'de bombala pazara isabet etti 3 ölü
Canlı yayında siren sesleri
Canlı yayında siren sesleri
Zelenskiy Bundestag’a hitap etti
Zelenskiy Bundestag’a hitap etti
“Putin’i uzaya gönderin” kampanyası
“Putin’i uzaya gönderin” kampanyası
Kırım’ın yasa dışı ilhakının 8. yılı!
Kırım'ın yasa dışı ilhakının 8. yılı!
İsveç modeli ne demek?
İsveç modeli ne demek?
Bu kez Ukrayna’da ortaya çıktı
Bu kez Ukrayna’da ortaya çıktı
Hava sahası kapandı uçuşlar hızlandı
Hava sahası kapandı uçuşlar hızlandı
Kiev’de 16 katlı binaya roket isabet etti: 1 ölü
Kiev'de 16 katlı binaya roket isabet etti: 1 ölü
Sığınakta yaşam savaşı
Sığınakta yaşam savaşı
Kiev’de kuşatma daralıyor
Kiev’de kuşatma daralıyor
Daha Fazla Video Göster