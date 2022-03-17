A Haber canlı yayınında siren sesleri! Hava saldırısı alarmı | İşte Kiev'de son durum

Son dakika Ukrayna haberi... Rus saldırıları Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezine yoğunlaştı. Kiev’de sirenler çalıyor. Hava saldırısı alarmı verildi. Günlerdir cephe hattında haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, son gelişmeleri aktardı. Kavasoğlu, "Bir kez daha siz de duyuyorsunuz ki Kiev sokaklarında hava saldırısı alarmı verildi an itibariyle üçüncü kez çalıyor artık hava saldırısı uyarıları." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN