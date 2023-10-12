A Haber Aşkelon’da

İsrail-Hamas savaşında 6. güne girildi. Gazze hala israil güçleri tarafından kuşatma altında. Kara harekatı ise her an başlayabilir. A Haber sıcak bölgede haber nöbetini sürdürüyor. Emine Kavasoğlu'ndan son gelişmeleri aktardı.