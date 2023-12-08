08 Aralık 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
99'uncu maddeye başvurdu! Savaşta ikinci ay biterken Guterres 'İmdat Kolu'nu çekti
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ilk kez BM Şartı'nın 99. Maddesini devreye soktu. Guterres, bir bağlayıcılığı olmasa da elindeki en güçlü diplomatik araç olarak kabul edilen yola başvurdu. Gazze'deki durumun sona ermesi için Güvenlik Konseyi'ne "Acil" kodlu bir mektup gönderdi. Mektubunda ateşkes çağrısını yineledi. Birleşmiş Milletler 99. Madde’ye göre Genel Sekreter Antonio Guterres uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehdit edebilecek herhangi bir konuyu Güvenlik Konseyi'nin dikkatine sunabilir. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han da İsrail'in, Gazze'deki sivillere yardım ulaşmasını engellemesinin savaş suçu olduğunu hatırlattı.