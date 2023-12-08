99'uncu maddeye başvurdu! Savaşta ikinci ay biterken Guterres 'İmdat Kolu'nu çekti

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ilk kez BM Şartı'nın 99. Maddesini devreye soktu. Guterres, bir bağlayıcılığı olmasa da elindeki en güçlü diplomatik araç olarak kabul edilen yola başvurdu. Gazze'deki durumun sona ermesi için Güvenlik Konseyi'ne "Acil" kodlu bir mektup gönderdi. Mektubunda ateşkes çağrısını yineledi. Birleşmiş Milletler 99. Madde’ye göre Genel Sekreter Antonio Guterres uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehdit edebilecek herhangi bir konuyu Güvenlik Konseyi'nin dikkatine sunabilir. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han da İsrail'in, Gazze'deki sivillere yardım ulaşmasını engellemesinin savaş suçu olduğunu hatırlattı.

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