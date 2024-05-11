11 Mayıs 2024, Cumartesi
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82 ve 85 yaşındaki aktivistler eylemde! İklim aktivistlerinden Magna Carta'ya saldırı
İklim aktivistleri yine ilginç bir eyleme imza attı. Bu kez tarihin ilk anayasası olarak kabul edilen Magna Carta'nın sergilendiği alana saldırdılar. Metnin tutulduğu camlı alanı kırmaya çalıştılar. Ama işin ilginci, eylemi yapan kadınlarından birinin 82 diğerinin de 85 yaşında olmasıydı. İşte detaylar…