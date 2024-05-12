Sır perdesi A Haber'de aralanıyor! "Cem Garipoğlu" dosyasında savcının son kararı ne olacak? Mezarı açılacak mı?

Ölü ölmediğini bilmiyoruz ama burada ilk görüntüleri görüyoruz. İddiaya göre başına poşet geçiriyor. Naylon torbayı kafasına geçirerek boynuna iple 3 tane düğüm atıyor. Geçen hafta sosyolog psikolog Ahmet bey ise burada yorumladı. Kendisinin de böyle bir psikopatın böyle bir intihar etmeyeceğini ancak cinayet işleyebileceğini, böyle bir intiharın da kolay kolay gerçekleşmeyeceğini söyledi. Gerçekten de işin içinde sanki matruşka gibi eşledikçe başka bir bilgi çıkıyor. 1 gün önce annesi ile babası ile Kurban Bayramı'nda açık görüş yapıyor. Ve 1 saat 57 dakika yaptığı görüşmede annesi, babası "çocuğumuzun psikolojisi bozuldu, intihar edebilir" gibi uyarıcı bir açıklaması da yok. Nazif ile bize binlerce mesaj yağdı. Öldürüldüyse öldüren nerede kamera kayıtlarında sadece o gözüküyor." dedi.