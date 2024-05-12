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Sır perdesi A Haber'de aralanıyor! "Cem Garipoğlu" dosyasında savcının son kararı ne olacak? Mezarı açılacak mı?

İstanbul Bahçeşehir'de, 15 yıl önce Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilen Münevver Karabulut cinayeti Türkiye gündemini sarsmıştı. Karabulut'u vahşice öldüren Garipoğlu'nun otopsi görüntülerinin ardından çıkan hapishanedeki son görüntüleri Türkiye'nin gündemine oturdu. A Haber Türkiye'nin konuştuğu cinayetin sır perdesini aralıyor. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı detayları paylaştı. Peki, "Cem Garipoğlu" dosyasında savcının son kararı ne olacak? Mezarı açılacak mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.05.2024 22:26 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 22:47
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Cem Garipoğlu sır perdesi A Haber’de arlanıyor! Cem Garipoğlu dosyasında savcının son kararı ne olacak? Hapishanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde 15 yıl önce lise öğrencisi Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun 2014 yılındaki otopsi görüntüleri ortaya çıkmıştı.

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Cem Garipoğlu sır perdesi A Haber’de arlanıyor! Cem Garipoğlu dosyasında savcının son kararı ne olacak? Hapishanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Kamuoyunun gündemine oturan fotoğraflardan sonra şimdi de Garipoğlu'nun intihar etmeden kısa bir süre önce hapishanede zamanını nasıl geçirdiğini ve neler yaptığıyla ilgili hem kamera görüntülerine hem de ayrıntılara ulaşıldı.

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Cem Garipoğlu sır perdesi A Haber’de arlanıyor! Cem Garipoğlu dosyasında savcının son kararı ne olacak? Hapishanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı detayları paylaştı.

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Cem Garipoğlu sır perdesi A Haber’de arlanıyor! Cem Garipoğlu dosyasında savcının son kararı ne olacak? Hapishanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek: Adi Tıp kaynakları gece sabaha karşı 03.30 civarında intihar ettiği söyleniyor. Bu görüntülerde saat 02.00 civarında yani ölmeden 1-5 saat önceki görüntüleri. İddiaya ediliyor.

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Cem Garipoğlu sır perdesi A Haber’de arlanıyor! Cem Garipoğlu dosyasında savcının son kararı ne olacak? Hapishanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Ölü ölmediğini bilmiyoruz ama burada ilk görüntüleri görüyoruz. İddiaya göre başına poşet geçiriyor. Naylon torbayı kafasına geçirerek boynuna iple 3 tane düğüm atıyor. Geçen hafta sosyolog psikolog Ahmet bey ise burada yorumladı. Kendisinin de böyle bir psikopatın böyle bir intihar etmeyeceğini ancak cinayet işleyebileceğini, böyle bir intiharın da kolay kolay gerçekleşmeyeceğini söyledi. Gerçekten de işin içinde sanki matruşka gibi eşledikçe başka bir bilgi çıkıyor. 1 gün önce annesi ile babası ile Kurban Bayramı'nda açık görüş yapıyor. Ve 1 saat 57 dakika yaptığı görüşmede annesi, babası "çocuğumuzun psikolojisi bozuldu, intihar edebilir" gibi uyarıcı bir açıklaması da yok. Nazif ile bize binlerce mesaj yağdı. Öldürüldüyse öldüren nerede kamera kayıtlarında sadece o gözüküyor." dedi.