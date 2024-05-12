12 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Eurovision'da katil İsrail'e tepki, Filistin'e destek

Eurovision'da katil İsrail'e tepki, Filistin'e destek

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.05.2024 13:55
2024 Eurovision şarkı yarışmasında İsviçre temsilcisi Nemo, "The Code" isimli şarkısıyla birinci oldu. Yarışmanın finaline katil İsrail'e verilen tepki, Filistin'e ise destek damgasını vurdu. A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ukrayna Belgorod’u vurdu: 7 ölü
Ukrayna Belgorod'u vurdu: 7 ölü
Eurovision’da katil İsrail’e tepki
Eurovision'da katil İsrail'e tepki
Binlerce İsrailli ’den Netanyahu’ya protesto!
Binlerce İsrailli 'den Netanyahu'ya protesto!
Eurovision’da katil İsrail’in temsilcisi yuhalandı!
Eurovision'da katil İsrail'in temsilcisi yuhalandı!
Gazzeli müzisyen Fares Anbar A Haber’de!
Gazzeli müzisyen Fares Anbar A Haber'de!
82 ve 85 yaşındaki aktivistler eylemde!
82 ve 85 yaşındaki aktivistler eylemde!
Yunanistan’dan Gazze’ye destek gösterisi!
Yunanistan'dan Gazze'ye destek gösterisi!
Lady Diana’nın ailesi kucak açtı!
Lady Diana’nın ailesi kucak açtı!
Filistin Tasarısı BM’de onaylandı
Filistin Tasarısı BM'de onaylandı
Gazze özgür, dünya abluka altında!
Gazze özgür, dünya abluka altında!
Güvenli yer neresi, bu çocukların suçu ne?
"Güvenli yer neresi, bu çocukların suçu ne?"
Filistin tasarısı BM’de onaylandı!
Filistin tasarısı BM'de onaylandı!
Daha Fazla Video Göster