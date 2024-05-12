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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de depremzede yarışmacı damga vurdu! Kenan İmirzalıoğlu ve izleyiciler gözyaşına boğuldu

Kim Milyoner Olmak İster'de depremzede yarışmacı damga vurdu! Kenan İmirzalıoğlu ve izleyiciler gözyaşına boğuldu

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda duygu dolu anlar da yaşandı. Kahramanmaraş merkezli 4.17 büyüklüğündeki depremde Antakya'da yakalanan ve 15 saat sonra enkaz altında mucize eseri kurtarılarak sol bacağını kaybeden 29 yaşındaki Aylin Karakuş isimli yarışmacı geceye damga vurdu. Aylin Karakuş, 6 Şubat depreminde yaşadıklarını anlatınca sunucu Kenan İmirzalıoğlu ve izleyicileri gözyaşına boğdu. İşte o duygu dolu o anlar...

Giriş Tarihi: 12.05.2024 23:18 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 23:53
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Kim Milyoner Olmak İster’de depremzede yarışmacı damga vurdu! Kenan İmirzalıoğlu ve izleyicileri gözyaşına boğudu

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

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  • 42
Kim Milyoner Olmak İster’de depremzede yarışmacı damga vurdu! Kenan İmirzalıoğlu ve izleyicileri gözyaşına boğudu

Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda duygu dolu anlarda yaşandı.

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  • 42
Kim Milyoner Olmak İster’de depremzede yarışmacı damga vurdu! Kenan İmirzalıoğlu ve izleyicileri gözyaşına boğudu

Kahramanmaraş merkezli 4.17 büyüklüğündeki depremde Antakya'da yakalanan ve 15 saat sonra enkaz altında mucize eseri kurtarılarak sol bacağını kaybeden 29 yaşındaki Aylin Karakuş isimli yarışmacı geceye damga vurdu.

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  • 42
Kim Milyoner Olmak İster’de depremzede yarışmacı damga vurdu! Kenan İmirzalıoğlu ve izleyicileri gözyaşına boğudu

Aylin Karakuş, 6 Şubat depreminde yaşadıklarını anlatınca sunucu Kenan İmirzalıoğlu ve izleyicileri gözyaşına boğdu.

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Kim Milyoner Olmak İster’de depremzede yarışmacı damga vurdu! Kenan İmirzalıoğlu ve izleyicileri gözyaşına boğudu

"HAYATIMI SOL BACAĞIMA BORÇLUYUM"
Aylin Krakuş yaptığı açıklamada, "Aynı enkazda annem ve abimi kaybettim. Sol bacağını depremden sonra kaybettim. Sol bacağıma çok büyük bir borcum var. Çünkü ona asılı kalmıştım.