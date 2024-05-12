Kim Milyoner Olmak İster'de depremzede yarışmacı damga vurdu! Kenan İmirzalıoğlu ve izleyiciler gözyaşına boğuldu

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda duygu dolu anlar da yaşandı. Kahramanmaraş merkezli 4.17 büyüklüğündeki depremde Antakya'da yakalanan ve 15 saat sonra enkaz altında mucize eseri kurtarılarak sol bacağını kaybeden 29 yaşındaki Aylin Karakuş isimli yarışmacı geceye damga vurdu. Aylin Karakuş, 6 Şubat depreminde yaşadıklarını anlatınca sunucu Kenan İmirzalıoğlu ve izleyicileri gözyaşına boğdu. İşte o duygu dolu o anlar...