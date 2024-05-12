Kadıköy'de ortalık karıştı! 'Ali Koç istifa' sesleri sonrası...

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Mondihome Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını sürdürürken, tribünde şoke eden olaylar yaşandı. Sarı lacivertli taraftarlar yönetimi istifaya davet ederken bir anda ortalık karıştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.05.2024 22:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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