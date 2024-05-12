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Haberler Galeri Kadıköy'de ortalık karıştı! 'Ali Koç istifa' sesleri sonrası...

Kadıköy'de ortalık karıştı! 'Ali Koç istifa' sesleri sonrası...

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Mondihome Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını sürdürürken, tribünde şoke eden olaylar yaşandı. Sarı lacivertli taraftarlar yönetimi istifaya davet ederken bir anda ortalık karıştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.05.2024 22:02
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Kadıköy’de ortalık karıştı! ’Ali Koç istifa’ sesleri sonrası...

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 18. dakikada Batshuayi'nin golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren ve birçok pozisyondan faydalanamayan Fenerbahçe, ilk yarının son anlarında 43. dakikada Alexander Djiku ile farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

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Kadıköy’de ortalık karıştı! ’Ali Koç istifa’ sesleri sonrası...

İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe, pozisyon yakalamayı sürdürdü. Mücadelenin 59. dakikasında Çağlar Söyüncü'nün golüyle farkı 3'e çıkaran sarı-lacivertliler, sahadan da bu skorla galip ayrıldı.

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Kadıköy’de ortalık karıştı! ’Ali Koç istifa’ sesleri sonrası...

Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde haftaya başlayan Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 93'e çıkardı ve 2 hafta kala 6 puan farkla umutlarını sürdürdü.

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Kadıköy’de ortalık karıştı! ’Ali Koç istifa’ sesleri sonrası...

DJİKU GÖZ DOLDURDU

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku, "6" numara performansıyla da göz doldurdu.

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Kadıköy’de ortalık karıştı! ’Ali Koç istifa’ sesleri sonrası...

Sezon boyunca stoperde sergilediği oyunla dikkatleri çeken Djiku, teknik heyet kararıyla Kayserispor müsabakasında ön libero pozisyonunda görev aldı.