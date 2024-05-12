Kadıköy’de ortalık karıştı! ’Ali Koç istifa’ sesleri sonrası...

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Mondihome Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını sürdürürken, tribünde şoke eden olaylar yaşandı. Sarı lacivertli taraftarlar yönetimi istifaya davet ederken bir anda ortalık karıştı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.05.2024
22:02
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 18. dakikada Batshuayi'nin golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren ve birçok pozisyondan faydalanamayan Fenerbahçe, ilk yarının son anlarında 43. dakikada Alexander Djiku ile farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün girdi.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe, pozisyon yakalamayı sürdürdü. Mücadelenin 59. dakikasında Çağlar Söyüncü'nün golüyle farkı 3'e çıkaran sarı-lacivertliler, sahadan da bu skorla galip ayrıldı.
Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde haftaya başlayan Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 93'e çıkardı ve 2 hafta kala 6 puan farkla umutlarını sürdürdü.
DJİKU GÖZ DOLDURDU
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku, "6" numara performansıyla da göz doldurdu.
Sezon boyunca stoperde sergilediği oyunla dikkatleri çeken Djiku, teknik heyet kararıyla Kayserispor müsabakasında ön libero pozisyonunda görev aldı.