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Endonezya’da sel: 34 ölü

İHA
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Giriş: 12.05.2024 16:10
Endonezya’nın Batı Sumatra bölgesinde şiddetli yağışın neden olduğu selde en az 34 kişinin hayatını kaybettiği ve 16 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.
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