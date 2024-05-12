Endonezya’da sel: 34 ölü

Endonezya’nın Batı Sumatra bölgesinde şiddetli yağışın neden olduğu selde en az 34 kişinin hayatını kaybettiği ve 16 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

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