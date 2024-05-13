Bugün okul var mı, yok mu? 13 Mayıs Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? MEB Valilik açıklamaları...

Hatay'da sabah saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağışlar, bölgede önemli sorunlara yol açtı. Meteoroloji'nin uyarılarıyla birlikte etkisini artıran yağışlar, derelerin taşmasına ve yolların ulaşıma kapanmasına neden oldu. Bu olumsuz hava koşulları, veli ve öğrencilerin okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda merakla beklemesine sebep oldu.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 13.05.2024 06:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL