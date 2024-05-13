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Haberler Galeri Bugün okul var mı, yok mu? 13 Mayıs Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? MEB Valilik açıklamaları...

Bugün okul var mı, yok mu? 13 Mayıs Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? MEB Valilik açıklamaları...

Hatay'da sabah saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağışlar, bölgede önemli sorunlara yol açtı. Meteoroloji'nin uyarılarıyla birlikte etkisini artıran yağışlar, derelerin taşmasına ve yolların ulaşıma kapanmasına neden oldu. Bu olumsuz hava koşulları, veli ve öğrencilerin okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda merakla beklemesine sebep oldu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024 06:15
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Bugün okul var mı, yok mu? 13 Mayıs Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? MEB Valilik açıklamaları...

Hatay'da yoğun yağışlarla birlikte derelerin taşması ve yollarda birçok aracın mahsur kalması yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 167 ihbardan 157'si su baskınıyla ilgiliyken, 10'u araçlardaki mahsur kalmalarla ilgiliydi. Bu olumsuz hava koşullarıyla birlikte, veli ve öğrencilerin "Hatay'da bugün okullar tatil mi?" sorusu önemli bir gündem maddesi haline geldi.

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Bugün okul var mı, yok mu? 13 Mayıs Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? MEB Valilik açıklamaları...

Okullar Tatil Edildi

Hatay'da yoğun yağışlar sonucunda Antakya ve Defne ilçelerinde okullar bir günlüğüne tatil edildi. Vali Masatlı, yaşanan durumla ilgili yaptığı açıklamada, "Antakya ilçemizde belirli bölgelerdeki okullarda yarın eğitime ara vereceğiz.

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Bugün okul var mı, yok mu? 13 Mayıs Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? MEB Valilik açıklamaları...

Ancak bu durum genel bir uygulama değil, sadece Antakya'nın dağlık kesimlerini kapsamaktadır. Diğer bölgelerde eğitim devam edecektir" şeklinde konuştu.

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Bugün okul var mı, yok mu? 13 Mayıs Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? MEB Valilik açıklamaları...

Hava Durumu Tahminleri

Meteoroloji yetkililerine göre, Akdeniz genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor.

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Bugün okul var mı, yok mu? 13 Mayıs Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? MEB Valilik açıklamaları...

Özellikle Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yoğun yağışlar beklenirken, Hatay'da da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olabileceği uyarısı yapılıyor.