8 gündür her yerde aranan Dilara Günana’dan kahreden haber!
Elazığ'da 8 gündür haber alınamayan ve her yerde aranan 25 yaşındaki Dilara Günana'nın cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu. Genç kadının ailesi, ölüm haberiyle yıkılırken kızının morg önündeki görüntüsü yürekleri dağladı.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024
17:34
Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki bir çocuk annesi Dilara Günana, 4 Mayısta sabah evden çıktı. Akşama doğru ailesi Dilara'ya ulaşmak istedi. Telefonun saatlerce kapalı olmasından şüphelenen aile durumu polis ekiplerine bildirdi.
TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE…
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı çalışmada, kadının cesedi merkeze bağlı Sedeftepe köyü Armutluk mevkiinde toprağa gömülü halde bulundu.
Topraktan çıkartılan kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı olayda, soruşturma sürüyor.
KIZININ O ANLARI YÜREK BURKTU
Acılı aile cenazeyi almak için morgun önünde saatlerce bekledi. Öldürülen Günana'nın 7 yaşındaki kızı ise hiçbir şeyden habersiz morg önünde arkadaşı ile oyunlar oynadı. O anlar ise görenlerin yüreğini dağladı.
"BİR KIZI VAR…"
Anneler gününde kızının acı haberini alan Zeycan Günana, "Biran önce kızımı öldürenlerin bulunmasını istiyorum. Cezalarını çeksin. Adalet önünde hesabını versin. Ben o zaman rahat edeceğim. Benim bu kızıma yapanlar ortaya çıksın. Ben adalet istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Herkesin anneler günü kutlu olsun. Bir kızı var. Ömrümün sonuna kadar bakacağım. O da benim emanetim" dedi.