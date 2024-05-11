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Filistin Tasarısı BM'de onaylandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2024 14:49
Güncelleme:11.05.2024 14:49
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin'in BM'ye tam üyeliğine destek verilen karar tasarısını kabul etti. 143 evet'e karşı 9 hayır ile onaylanan tasarı, Filistin'i BM üyesi olmaya bir adım daha yaklaştırdı. Peki bu karar Avrupa'da nasıl yankılandı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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