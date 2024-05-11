Filistin tasarısı BM’de onaylandı!

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin'in BM'ye tam üyeliğine destek verilen karar tasarısını kabul etti. 143 evet'e karşı 9 hayır ile onaylanan tasarı, Filistin'i BM üyesi olmaya bir adım daha yaklaştırdı. Peki bu karar Avrupa'da nasıl yankılandı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.