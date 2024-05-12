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Avrupa Arda Güler'i konuşuyor: Bu çocuk çok özel

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 16:40
Real Madrid'in Granda'yı 4-0 yendiği maçta bir gol atan Arda Güler, İspanyol basınında manşetlere konu oldu. Arda Güler'in performansı hakkında övgü dolu yorumlar yapıldı. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı detayları aktardı.
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