“Alkol yok ki baba” dedi, hem 2.37 promil alkollü hem de ehliyetsiz çıktı!

Aksaray'da hem ehliyetsiz hem de alkollü direksiyon başına geçen sürücü, "Alkol yok baba" dese de yapılan alkol muayenesinde 2.37 promil alkollü çıktı. "Önce 1 bira içtim" diyerek cezadan kurtulmaya çalışan sürücü daha sonra özür dileyerek, "Ailemle sıkıntım var baba" dedi ama 32 bin 393 TL cezadan kurtulamadı.

ahaber.com.tr İHA Giriş Tarihi: 13.05.2024 06:06 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 06:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL